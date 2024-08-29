ЕС будет продвигать план помощи Украине за счет российских активов независимо от США

"Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать Украину, независимо от решений в Вашингтоне. Украине необходимо повысить свой оборонный потенциал, и это нужно ей сейчас", - заявил Боррель журналистам в Брюсселе перед встречей министров иностранных дел ЕС, когда его спросили о позиции США.

Соглашение "Большой семерки" об использовании доходов от замороженных активов столкнулось с задержками, поскольку Вашингтон ищет более надежных гарантий того, что ЕС сможет продолжать санкции, несмотря на противодействие Венгрии.

США хотят убедиться, что план, направленный на получение Киевом кредитов на сумму 50 млрд в долларов, будет реализован, прежде чем он будет одобрен Конгрессом.

План G7, принятый на саммите в июне, предусматривал поступление средств к концу года. Министрам ЕС в Брюсселе будет представлено два варианта заморозки активов Кремля на длительный период в попытке успокоить США, сообщало ране агентство Bloomberg.

Встреча в Брюсселе

Предметом обсуждений на встрече министров в Брюсселе станет потенциальное снятие ограничений удары западным оружием по территорию России. Некоторые государства-члены ЕС по-прежнему не хотят ослаблять правила, ссылаясь на угрозу эскалации.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который присутствует на встрече, выразил разочарование по поводу задержек поставок военной техники, призвав государства-члены отправить обещанные ими системы ПВО. Россия продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре пострадавшей от войны страны по мере приближения зимы.

Кулеба заявил, что заверит союзников, что в случае получения такого разрешения Украина будет наносить удары только по военным целям и сосредоточится на ограничении возможностей России по нанесению ударов.

"Нам нужны смелые решения от наших союзников, и если вы не способны принять эти решения, не вините в этом Украину, вините в этом себя", - заявил Кулеба журналистам в Брюсселе.

Боррель также заявил, что ищет способ обойти противодействие Венгрии выделению Украине еще 6 млрд евро помощи, что ранее обсуждалось государствами-членами.