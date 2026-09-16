ЕС профинансирует испытания оборонных проектов в Украине

Испытание технологий и деньги на инновации

Принятый документ направлен на то, чтобы направить европейские инвестиции в решения, уже доказавшие свою необходимость во время войны - дроны, сенсоры, боеприпасы и другие передовые технологии.

По словам содокладчицы по промышленности Ауры Саллы, в условиях реальной угрозы со стороны России каждое евро должно иметь максимальный эффект.

Именно поэтому Евросоюз упрощает процедуры и будет поддерживать испытания оборонных проектов в Украине, превращая ноу-хау в реальное оружие без излишней бюрократии.

Отмена бюрократии и ускорение разрешений

Главная цель Оборонного омнибуса - устранить административные препятствия, годами тормозившие развитие военно-промышленного комплекса в Европе.

Новые правила значительно сократят время на получение разрешений на расширение оборонного производства. Правительства стран ЕС, быстро внедряющие ускоренные процедуры, смогут привлечь больше инвестиций.

Упрощенные закупки и угроза от России

Пакет решений также делает оборонные закупки внутри ЕС более эффективными и позволяет быстрее перемещать военную продукцию между странами Евросоюза.

Депутаты Европарламента подчеркивают, что Россия будет оставаться долгосрочной угрозой безопасности Европы даже после окончания войны в Украине. Поэтому единый рынок обороны должен быть полностью готов к новым геополитическим реалиям.