ЕС профинансирует испытания оборонных проектов в Украине

Европарламент принял Оборонный омнибус, предусматривающий финансирование и испытание передовых военных технологий непосредственно в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейского парламента.
Принятый документ направлен на то, чтобы направить европейские инвестиции в решения, уже доказавшие свою необходимость во время войны - дроны, сенсоры, боеприпасы и другие передовые технологии.
По словам содокладчицы по промышленности Ауры Саллы, в условиях реальной угрозы со стороны России каждое евро должно иметь максимальный эффект.
Именно поэтому Евросоюз упрощает процедуры и будет поддерживать испытания оборонных проектов в Украине, превращая ноу-хау в реальное оружие без излишней бюрократии.
Главная цель Оборонного омнибуса - устранить административные препятствия, годами тормозившие развитие военно-промышленного комплекса в Европе.
Новые правила значительно сократят время на получение разрешений на расширение оборонного производства. Правительства стран ЕС, быстро внедряющие ускоренные процедуры, смогут привлечь больше инвестиций.
Пакет решений также делает оборонные закупки внутри ЕС более эффективными и позволяет быстрее перемещать военную продукцию между странами Евросоюза.
Депутаты Европарламента подчеркивают, что Россия будет оставаться долгосрочной угрозой безопасности Европы даже после окончания войны в Украине. Поэтому единый рынок обороны должен быть полностью готов к новым геополитическим реалиям.
Напомним, что ранее в ЕС выразили инициативу по созданию Европейского Совбеза с привлечением Украины.
В МИД Украины приветствовали такое предложение, отметив, что защита от российской агрессии является главным приоритетом безопасности всего континента.
Кроме того, Украина и ЕС планируют создать общую систему ПВО на базе проекта "Фрея" (Freyja).
Это решение призвано существенно укрепить защиту украинского неба и усилить восточный фланг Европейского союза.