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ЕС профинансирует испытания оборонных проектов в Украине

20:07 16.09.2026 Ср
2 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: ЕС принял финансирование военных технологий в Украине (Getty Images)

Европарламент принял Оборонный омнибус, предусматривающий финансирование и испытание передовых военных технологий непосредственно в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейского парламента.

Испытание технологий и деньги на инновации

Принятый документ направлен на то, чтобы направить европейские инвестиции в решения, уже доказавшие свою необходимость во время войны - дроны, сенсоры, боеприпасы и другие передовые технологии.

По словам содокладчицы по промышленности Ауры Саллы, в условиях реальной угрозы со стороны России каждое евро должно иметь максимальный эффект.

Именно поэтому Евросоюз упрощает процедуры и будет поддерживать испытания оборонных проектов в Украине, превращая ноу-хау в реальное оружие без излишней бюрократии.

Отмена бюрократии и ускорение разрешений

Главная цель Оборонного омнибуса - устранить административные препятствия, годами тормозившие развитие военно-промышленного комплекса в Европе.

Новые правила значительно сократят время на получение разрешений на расширение оборонного производства. Правительства стран ЕС, быстро внедряющие ускоренные процедуры, смогут привлечь больше инвестиций.

Упрощенные закупки и угроза от России

Пакет решений также делает оборонные закупки внутри ЕС более эффективными и позволяет быстрее перемещать военную продукцию между странами Евросоюза.

Депутаты Европарламента подчеркивают, что Россия будет оставаться долгосрочной угрозой безопасности Европы даже после окончания войны в Украине. Поэтому единый рынок обороны должен быть полностью готов к новым геополитическим реалиям.

Создание Европейского совета безопасности

Напомним, что ранее в ЕС выразили инициативу по созданию Европейского Совбеза с привлечением Украины.

В МИД Украины приветствовали такое предложение, отметив, что защита от российской агрессии является главным приоритетом безопасности всего континента.

Кроме того, Украина и ЕС планируют создать общую систему ПВО на базе проекта "Фрея" (Freyja).

Это решение призвано существенно укрепить защиту украинского неба и усилить восточный фланг Европейского союза.

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