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ЄС профінансує відновлення обсерваторії на горі Піп Іван

Новини » Економіка    25.02.2019 - 13:06
ЄС профінансує відновлення обсерваторії на горі Піп Іван
Фото: обсерваторія на горі Піп Іван (wikipedia.org)

Євросоюз виділить понад 1 млн євро на обсерваторію

Європейський союз виділить більше 1 млн євро на відновлення астрономічно-метеорологічної обсерваторії на горі Піп Іван (Чорногірський хребет, Карпати). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Євроінтеграційний портал".

Повідомляється, що відповідну грантову угоду уклали Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника та Міністерство інвестицій і розвитку Польщі. Також повідомляється, що на основі обсерваторії планується створити Міжнародний науковий центр "Обсерваторія" Прикарпатського університету та Варшавського університету.

Передбачається, що нова обсерваторія об'єднає сучасний науково-дослідний центр з базою підготовки спеціалістів для проведення пошуково-рятувальних операцій. Програма реалізується в рамках програми ЄС з транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна. За рахунок ЄС встановлять нове метеорологічне обладнання, закуплять рятувальну техніку та спорядження для загонів рятувальників. Проект розраховано на два роки, але фактично має бути реалізовано протягом півроку.

Нагадаємо, 22 лютого в Карпатах на шляху на гору Піп Іван в результаті обмороження загинули двоє туристів.

Рятувальна операція щодо супроводу туристів з гори Піп Іван завершилася 24 лютого. Також повідомлялося про постраждалих рятувальників.

 

Під час порятунку туристів у Карпатах постраждали троє рятувальників
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