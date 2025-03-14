ЕС продлил санкции против российских олигархов, сломив сопротивление двух стран, - Bloomberg

По словам осведомленных источников, сделка, которая продлит санкции на шесть месяцев, была достигнута после того, как три имени были исключены из списка по просьбе Будапешта.

Люксембург усилил давление в последнюю минуту с целью исключения из списка магната Михаила Фридмана, но он останется под санкциями, сообщили источники на условиях анонимности.

Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ЕС одобрил санкции в отношении почти 2400 физических и юридических лиц в связи с продолжающейся агрессией России против Украины.

Подобные продления сроков, связанные с вторжением России в Украину, были в основном обычным делом на протяжении нескольких лет, но Венгрия начала блокировать их после победы президента США Дональда Трампа в ноябре.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пророссийский политик, который также является близким союзником Трампа, создал проблему из-за расширения режима санкций против России в начале этого года, прежде чем отступить в последнюю минуту. На этот раз Венгрия изначально настаивала на исключении восьми имен.

Венгрия, в частности, требовала исключить из списка Фридмана.

Фридман - один из самых известных бизнесменов России, заработавший миллиарды в банковском деле, нефти и розничной торговле. Он и его деловой партнер Петр Авен одержали неожиданные победы в апреле прошлого года в суде общей юрисдикции ЕС, который постановил, что ЕС ошибочно включил их в список в 2022 году. Суд заявил, что не представил достаточных доказательств их тесных связей с Путиным. Победа олигархов стала самым серьезным ударом по режиму санкций ЕС против России с момента вторжения.

Но они остаются под вторым решением ЕС о санкциях в 2023 году из-за их бизнеса на России. Латвия подала апелляцию на первое решение в пользу олигархов, в то время как Фридман и Авен оспаривают второе решение.