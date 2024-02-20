ЕС продлил санкции против России за оккупацию части Украины

Согласно публикации, Совет ЕС ввел санкции против России 23 февраля 2022 года, а 6 октября 2022 года в ответ на незаконную аннексию Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей Украины Российской Федерацией Совет принял дополнительное решение, которым расширен географический охват ограничений, чтобы охватить все неподконтрольные правительству территории Украины.

Кроме того, Европейский совет 14 и 15 декабря 2023 года подтвердил агрессивной войны России против Украины, которая представляет собой явное нарушение устава ООН, и напомнил о непоколебимой поддержке Евросоюзом независимости, суверенитет и территориальная целостность Украины в пределах ее международно признанных границ и ее неотъемлемое право на самооборону от агрессии России

"До тех пор, пока незаконные действия РФ продолжают нарушать запрет на применение силы, что является серьезным нарушением международного права, целесообразно сохранить все меры, введенные в настоящее время ЕС, и принять дополнительные меры, если это необходимо. Следовательно, ограничительные меры… должны быть продлены еще на 12 месяцев, до 24 февраля 2025 года", - говорится в сообщении.

Санкции против России

ЕС начал вводить санкции против России в 2014 году после оккупации Крыма и части Донбасса. После вторжения России в Украину ЕС ввел 12 пакетов санкций.

В январе Евросоюз приступил к обсуждению нового пакета, который он намерен утвердить до 24 февраля 2024 года.

Согласно информации Reuters, пакет санкций не будет содержать новых ограничений на импорт российских товаров.

В то же время, 13-й пакет санкций может включать ограничительные меры в отношении почти двух сотен человек и компаний.