ЕС продлил санкции против России еще на полгода

"Эти санкции, впервые введенные в 2014 году, были существенно расширены с февраля 2022 года в ответ на неспровоцированную, неоправданную и незаконную военную агрессию России против Украины", - говорится в сообщении.

В настоящее время они состоят из широкого спектра секторальных мер, включая ограничения на торговлю, финансы, технологии и товары двойного назначения, промышленность, транспорт и предметы роскоши.

Они также охватывают: запрет на импорт или передачу морской сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС, отключение от SWIFT нескольких российских банков и приостановление вещательной деятельности и лицензий в Европейском Союзе нескольких поддерживаемых Кремлем дезинформационных агентств. Кроме того, конкретные меры позволяют ЕС противодействовать обходу санкций.

"Пока незаконные действия Российской Федерации продолжают нарушать запрет на применение силы, что является серьезным нарушением обязательств по международному праву, целесообразно сохранять в силе все меры, введенные ЕС, и принимать дополнительные меры при необходимости", - отметили в Совете ЕС.

Санкции ЕС

С марта 2014 года ЕС постепенно вводит ограничительные меры (санкции) против России, первоначально в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя и преднамеренную дестабилизацию Украины.

Кроме того, 23 февраля 2022 года ЕС расширил санкции в ответ на признание неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской «областей» Украины и размещение российских вооруженных сил в этих районах.

После 24 февраля 2022 года в ответ на военную агрессию России против Украины ЕС значительно расширил санкции. Он добавил значительное количество лиц и организаций в санкционный список и принял беспрецедентные меры с целью ослабить экономическую базу России, лишить ее критически важных технологий и рынков и существенно ограничить ее способность вести войну.

С начала полномасштабного вторжения ЕС ввел уже 14 пакетов санкций против РФ.