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ЕС продлил санкции против России, но исключил трех человек по просьбе Венгрии

Фото: глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, президент Украины Владимир Зеленский и председатель Евросовета Шарль Мишель (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Послы Евросоюза на шесть месяцев продлили антироссийские санкции, которые были введены за нарушение территориальной целостности Украины. Они будут действовать до конца декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на испанское председательство в Европейском совете в Twitter.

"Послы стран ЕС договорились о возобновлении ограничительных мер в связи с территориальной целостностью Украины", - сказано в сообщении.

Как уточнил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, решением послов ЕС был продлен запрет на выдачу виз и замораживание активов в отношении 1800 человек и организаций, которые причастны к нарушении территориальной целостности Украины.

"Венгрии удалось исключить три второстепенных имени (из санкционного списка - ред.), но изначально она хотела исключить девять (имен - ред.)", - написал Йозвяк.

Санкции ЕС против России

Напомним, Евросоюз вводит санкции против России за нарушение территориальной целостности Украины с 2014 года, когда страна агрессор оккупировала Крым и части Луганской и Донецкой областей. Ограничения значительно расширили после того, как в 2022 году россияне начали полномасштабное вторжение.

Санкции включают запрет на импорт российской нефти, отключение ряда банков РФ от системы SWIFT а также большое количество экспортных ограничений.

Всего с начала полномасштабного вторжения оккупантов в Украину ЕС ввел 11 пакетов санкций.

Более детально о последнем из них можете узнать в материале РБК-Украина.

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