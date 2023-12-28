ЕС продолжит поддержку Украины, несмотря на противодействие Венгрии, - МИД Германии

Как отметил спикер, поддержка Украины продолжится в любом случае.

"Для нас, как для немецкого правительства, очевидно, что фонд для Украины остается лучшим и наиболее устойчивым решением с нашей точки зрения", - добавил он, говоря о плане закрепить 50 миллиардов евро финансовой помощи в будущих бюджетах ЕС.

По словам спикера, даже без Венгрии другие 26 стран ЕС смогут действовать. В то же время он решил не комментировать, как это будет происходить.

Издание добавляет, что согласно сообщениям других СМИ, сейчас разрабатывается план Б, который может включить межправительственное соглашение между 26 членами ЕС без Венгрии или гарантии этих стран для восстановления заимствований со стороны Еврокомиссии. Впрочем, представитель МИД Германии отметил, что закрепление в бюджете ЕС остается приоритетом для его правительства.

50 млрд евро от Европейского союза

В прошлом году в Евросоюзе было предложено выделить для Украины 50 млрд евро к 2027 году. Чтобы такое решение одобрили, нужно согласие абсолютно всех стран, впрочем, во время последнего заседания Венгрия наложила вето.

Вопрос помощи Украине будет рассматриваться на отдельном саммите ЕС в начале февраля. Страны-члены блока также рассматривают возможность лишить Венгрии права голоса, чтобы одобрить финансирование.

Как рассказывал ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, ЕС в конце концов одобрит финансирование с Будапештом или без. Он уверен в том, что Украина все же получит помощь, несмотря на то, что сроки "висят в воздухе".