ЄС продовжує підтримку громадянського суспільства Росії

Фото: Тібор Наврачич (flickr.com.corepp)

Однак, у заяві йдеться про скорочення громадянського суспільства в РФ

Європейський союз (ЄС) продовжує приділяти увагу підтримці громадянського суспільства Росії, незважаючи на ускладнення відносин з РФ. Про це заявив Єврокомісар Тібор Наврачич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Служби зовнішніх дій ЄС.

Він зазначив, що "громадяни Росії продовжують бути найбільшою групою серед одержувачів шенгенських віз, і російські студенти є найбільшою групою, яка користується перевагами обмінів у рамках програми Erasmus+".

"Ми близькі з Росією і її народом. Ми поділяємо століття історії і культури, і це не зміниться, незважаючи на будь-які незгоди з російською владою", - йдеться у виступі від імені Високого Представника ЄС Федеріки Могеріні, яку представив Наврачич.

Однак, у заяві йдеться про скорочення громадянського суспільства в Росії, і той факт, що в даний час захисники прав людини в цій країні опинилися у важкій ситуації.

"Підтримка ЄС буде невтомною, шляхом частих зустрічей із захисниками, демаршів високого рівня, заяв для ЗМІ, відвідування місця подій і спостереження в судах", - говориться в тексті виступу.

Раніше Федеріка Могеріні заявила, що Євросоюз прийме одноголосне рішення за новими санкціями проти Росії в найближчі тижні.

На зустрічі "друзів України" у Брюсселі заявили про необхідність Євросоюзу підготувати відповідь на дії Російської Федерації в Чорному морі.