ЄС продовжив заборону на інвестиції в Крим ще на рік

"Посли ЄС дали зелене світло на продовження заборони ЄС на інвестиції в Крим ще на рік. Мають оприлюднити найближчими днями", - написав він.

ЄС ввів санкції у 2014 році після окупації Криму російською армією. З тих пір термін їх дії щорічно продовжуються. Санкції включають заборону на інвестиції в Криму, а також заборону на імпорт продукції з Криму в країни ЄС.

Нагадаємо, у 2020 році Рада ЄС прийняла рішення продовжити санкції щодо РФ до 23 червня 2021 року. Крім того, шість європейських країн підтримали рішення Європейського Союзу про продовження санкцій проти Росії через анексію Криму. Йдеться про країни-кандидатів на вступ до Євросоюзу Чорногорії та Албанії, членів Європейської зони вільної торгівлі Норвегії та Ісландії, а також про Україну та Грузію.

Кримський пакет санкцій передбачає заборону на імпорт з Криму і Севастополя товарів, інвестиції, туристичні послуги, видачу віз і поставку технологій.