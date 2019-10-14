ЄС продовжив санкції проти Росії за хіматаку у Солсбері

Рада Європи ухвалила рішення про продовження санкцій за використання хімічної зброї, які включають заходи проти Росії за хімічну атаку в британському Солсбері. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз Ради Європи.

Як повідомляється, Рада Європи продовжила санкції за використання та поширення хімічної зброї до 16 жовтня 2020 року. Санкції включають заборону на поїздки до Європейського союзу, замороження активів осіб та підприємст, причетних до застосування чи поширення хімічної зброї.

Зазначається, що санкції були продовжені проти чотирьої осіб, які пов'язані з хімічною атакою Росії у британському місті Солсбері. Також санкційні заходи були продовжені щодо 5 осіб причетних до режиму сирійського президента Башара Асада та Центру наукових досліджень, основої організації Сирії з розробки хімзброї.

Наголошується, що рішення про продовження санкцій було ухвалене для сприяння боротьби Євросоюзу з поширенням та використанням хімічної зброї, яка представляє серйозну загрозу міжнародній безпеці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Британія внесла поправки до закону про експортний контроль, які послаблюють санкції проти Росії, введені за хімічну атаку в Солсбері. Поправки дозволяють імпорт в Росію "певних речовин, призначених для використання в певних пускових установках, запуску або заправки певних супутників".