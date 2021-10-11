ЄС продовжив санкції проти хімічної зброї на рік

Рада Європейського союзу продовжила санкції проти хімічної зброї до 16 жовтня 2022 року. Обмеження діятимуть проти 15 людей й 2 організацій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Ради Європейського союзу.

Зазначається, що в перше режим санкцій проти хімічної зброї запровадили у 2018 році. Обмеження діяли проти осіб та організацій, які безпосередньо відповідали за розробку й застосування хімічної зброї, а також тих, хто надавав фінансову, технічну й матеріальну підтримку.

Сьогодні ж, санкції діють проти 15 осіб та 2 організацій. Обмеження полягають в забороні на поїздки до країн ЄС та замороження активів.

"Режим санкцій ЄС спрямований на те, щоб сприяти зусиллям Союзу з протидії поширенню і застосування хімічної зброї та підтримати Конвенцію про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення", - пише пресслужба.