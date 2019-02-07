ЄС закликає Росію негайно звільнити Гриба та Бекірова

ЄС також закликає надати політв'язням меддопомогу

Европейский Союз во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в очередной раз призвал Россию немедленно освободить украинских политзаключенных Павла Гриба и Эдема Бекирова. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Украинформ.

"ЕС повторяет свой призыв к России немедленно освободить гражданина Украины Павла Гриба, который был задержан российскими властями без каких-либо четких обвинений после того, как был похищен 24 августа 2017 года", - говорится в заявлении.

В ЕС напомнили, что ранее Северо-Кавказский окружной суд отказался перевести Павла Гриба из СИЗО под домашний арест, несмотря на его критическое состояние здоровья и срочную необходимость в операции.

"Мы также призываем Россию немедленно освободить крымского татарина Эдема Бекирова, который был задержан 12 декабря 2018 года. Ему было отказано в лечении серьезных нарушений здоровья, и нужно немедленно обеспечить немедленный доступ к Бекирову соответствующей медицинской помощи", - заявили в Евросоюзе.

Напомним, украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказала, что по словам советника Путина по правам человека Михаила Федотова, в Гриба удовлетворительное состояние здоровья. Ранее сообщалось, что в Гриба обнаружили симптомы болезни Альцгеймера. Такие выводы сделал украинский профессор Василий Притула за анализами, сделанными российскими медиками.

До этого Денисова сообщала, что Российская Федерация скрывает состояние здоровья гражданин Украины Эдема Бекирова, арестованного в анексованому Крыму, и таким образом нарушает права человека.