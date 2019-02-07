ЄС закликає Росію негайно звільнити Гриба та Бекірова

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ЄС також закликає надати політв'язням меддопомогу

Європейський Союз під час засідання Постійної ради ОБСЄ укотре закликав Росію негайно звільнити українських політв’язнів Павла Гриба та Едема Бекірова. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Украінформ.

"ЄС повторює свій заклик до Росії негайно звільнити громадянина України Павла Гриба, який був затриманий російською владою без будь-яких чітких обвинувачень після того, як був викрадений 24 серпня 2017 року", - йдеться у заяві.

В ЄС нагадали, що раніше Північно-Кавказький окружний суд відмовився перевести Павла Гриба з СІЗО під домашній арешт, незважаючи на його критичний стан здоров'я та термінову необхідність в операції.

"Ми також закликаємо Росію негайно звільнити кримського татарина Едема Бекірова, який був затриманий 12 грудня 2018 року. Йому було відмовлено в лікуванні серйозних порушень здоров’я, і потрібно негайно забезпечити негайний доступ Бекірову до відповідної медичної допомоги", - заявили в Євросоюзі.

Нагадаємо, український омбудсмен Людмила Денісова розповіла, що за словами радника Путіна з прав людини Михайла Федотова, у Гриба задовільний стан здоров'я. Раніше повідомлялось, що у Гриба виявили симптоми хвороби Альцгеймера. Такі висновки зробив український професор Василь Притула за аналізами, зробленими російськими медиками.

До цього Денісова повідомляла, що Російська Федерація приховує дійсний стан здоров'я громадянина України Едема Бекірова, арештованого у анексованому Криму, і таким чином порушує права людини.