ЄС закликали підготуватися до припинення поставок газу з Росії

"Європа повинна бути готова на випадок, якщо російський газ буде повністю відключений. Чим ближче ми наближаємося до зими, тим більше розуміємо наміри Росії", - заявив Бірол.

За його словами, Росія використовує газ як важіль впливу на Європу, тому затягує і скорочує поставки.

На тлі енергетичної кризи Бірол закликає європейські країни зберегти роботу старих атомних електростанцій, щоб зменшити попит на газ.

"Надзвичайні заходи, вжиті європейськими країнами на цьому тижні для зменшення попиту на газ, такі як запуск старих вугільних електростанцій, були виправдані масштабами кризи, попри побоювання зростання викидів вуглецю", - додав Бірол.