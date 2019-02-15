У ЄС закликали краще роз’яснити українцям положення Угоди про Асоціацію

Фото: Хьюг Мінгареллі (Віталій Носач/РБК-Україна)

Мінгареллі закликав пояснити українцям, що практично робиться для покращення умов їх життя

Громадяни України погано обізнані щодо Угоду про Асоціацію з Європейським союзом. Про це повідомив голова представництва Європейського союзу в Україні Хьюг Мінгареллі під час круглого столу "Ефективна реалізація Угоди про Асоціацію України з ЄС", передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, для більшості українців дана угода не є репрезентативною.

"Ми вважаємо, що було б дуже важливо забезпечити кращий зв'язок та комунікацію для того, щоб знали положення цієї Угоди. Кожен громадянин вашої країни… Ми спостерігаємо за цим постійно. Ми бачимо, що майже для більшості українців ця Угода не є репрезентативною, скажімо, такою, з якою вони б були гарно обізнані. Ми хочемо, щоб реалізація Угоди про Асоціацію з ЄС мала позитивне віддзеркалення на житті громадян України", - заявив Мінгареллі.

Глава представництва ЄС підкреслив, що українцям потрібно роз’яснити положення Угоди про Асоціацію з ЄС та кроки щодо її реалізації.

"Потрібно краще комунікувати в цьому напрямку. Ви маєте подумати, яким чином пояснити громадянам країни, що практично робиться для покращення умов їх життя", - додав він.

Нагадаємо, Мінгареллі заявив, що у Верховній раді повинна покращитися координація між Кабінетом міністрів і представниками парламенту, які повинні погоджувати прийняття євроінтеграційних законопроектів.

Як писало РБК-Україна раніше, у Кабміні заявили про саботаж народними депутатами євроінтеграційних законів.

Додамо, орієнтація кандидата в президенти на тіснішу співпрацю з Європейським союзом є важливою для 62% українців.