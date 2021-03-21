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ЄС закликав Туреччину переглянути вихід із конвенції щодо захисту жінок

Автор: Артур Родивилов

Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель закликав Туреччину переглянути рішення про вихід з Стамбульської конвенції Ради Європи про попередження та боротьбу з насильством щодо жінок. Він висловив жаль і нерозуміння з приводу рішення турецької влади.

Відповідне звернення він опублікував в Twitter.

Боррель зазначив, що Стамбульська конвенція спрямована на забезпечення правового захисту жінок і дівчаток у всьому світі.

"Настав час проявити лідерство та активізувати глобальні зусилля з боротьби з насильством щодо жінок і дівчаток, а не відступати. Ось чому ми не можемо не висловити глибокого жалю і нерозуміння щодо рішення турецького уряду вийти з цієї конвенції, яка навіть має ім'я Стамбула. Ми не можемо не закликати Туреччину скасувати своє рішення", - йдеться в заяві.

Зазначимо, що Стамбульську конвенцію ратифікували 18 країн з 47. У ній сформульовані мінімальні стандарти запобігання насильства, забезпечення захисту і кримінального переслідування, а також надано рекомендації щодо розробки комплексної політики.

Нагадаємо, 20 березня президент Реджеп Тайїп Ердоган підписав указ про вихід Туреччини зі Стамбульської конвенції Ради Європи про попередження та боротьбу з насильством щодо жінок.

Раніше Міністерство юстиції Польщі подало офіційний запит в Міністерство у справах сім'ї, праці та соціальної політики про початок виходу країни зі Стамбульської конвенції.

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