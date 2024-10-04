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ЕС приостановил встречи на высоком уровне с правительством Грузии: в чем причина

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Европейский Союз (ЕС) прекратил встречи на высоком уровне с представителями правительства Грузии. Все из-за антиевропейских действий и риторики правящей партии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла ЕС в Грузии Павела Герчинского, которого цитирует "Эхо Кавказа".

По словам Герчинского, летом проходила внутренняя дискуссия с государствами-членами ЕС относительно того, какой должен быть подход к власти Грузии, которая является недружественной к блоку. В частности обсудили антизападные и антиевропейские нарративы, а также пропаганду и теории заговора, после чего решили прекратить контакты на высоком уровне с нынешним правительством страны. 

"Если Грузия станет однопартийным государством, страной, где запрещена политическая оппозиция, где гражданскому обществу придется ехать на работу за границу, если основные права человека, не говоря уже о правах меньшинств, не будут защищены, Грузия не сможет стать членом Евросоюза - ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра", - отметил посол. 

В частности он выразил надежду на то, что, во время выборов 26 октября, в Грузии изберут новое правительство, которое будет отвечать ценностям ЕС. 

"Вам, грузинским избирателям, решать, за какую партию голосовать, но я должен сказать: пожалуйста, идите и голосуйте, ваш голос действительно очень важен. Мы искренне надеемся, что явка на предстоящих выборах 26 октября будет исторически высокой и вы коллективно определите будущее своей страны", - отметил он. 

Отношения между Грузией и ЕС 

Недавно грузинский парламент принял закон о прозрачности иностранного влияния, похожий на тот, что уже несколько лет действует в России. Согласно этому закону, грузинские организации, которые получают финансирование из-за рубежа, должны регистрироваться как «иностранные агенты».

Принятие этого закона негативно сказалось на отношениях Грузии с Западом, в частности, приостановило процесс ее вступления в Европейский Союз. В свою очередь, США ввели санкции против ряда грузинских чиновников.

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