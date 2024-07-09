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ЕС приостановил процесс вступления Грузии в блок

Фото: посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский (скрин видео)
Автор: Валерия Полищук

На данный момент вступление Грузии в Европейский Союз приостановлено.

Об этом заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

"Об этом очень четко заявили лидеры Евросоюза после саммита Европейского совета. Я не могу себе представить, что в этом году Грузия двинется вперед, сделает шаги, потому что лидеры Евросоюза решили заморозить процесс вступления. Теперь они терпеливо ждут большей ясности от правительства Грузии", - заявил он. 

По его словам, ЕС также решил заморозить 30 млн евро, предназначенных на поддержку Грузии в сфере обороны.

"И это только первый шаг, будут и другие. Наша прямая помощь правительству Грузии будет сокращена, и мы постараемся переложить эту прямую помощь на гражданское общество и средства массовой информации", - заявил Герчинский.

При этом посол добавил, что до сих пор неясно коснется ли процесс расширения ЕС Грузии. 

"Расширение является одним из наиболее важных вызовов, стоящих перед Европейским Союзом, и я искренне надеюсь, что в течение следующих 5 лет работы новоизбранного руководства, произойдет большая волна дальнейшего расширения Евросоюза. В случае с Грузией до сих пор неясно, станет ли она частью следующей большой волны расширения ЕС", - отметил посол.

Предыстория

Закон об "иностранном влиянии", прозванный "законом об иноагентах", напоминает об известном российском аналоге. Он вызвал волну протестов и критики со стороны как внутри Грузии, так и из-за рубежа. Многие опасаются, что закон станет инструментом для подавления инакомыслия и ущемления демократических свобод, а также поставит под угрозу евроинтеграционные стремления Грузии.

Помимо этого правящая партия Грузии "Грузинская мечта" представила проект закона, ограничивающего права ЛГБТК+.

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ГрузияВступление в ЕС