ЄС визнав українські COVID-сертифікати, а Зеленський позбавив Крим статусу вільної економічної зони: новини за 19 серпня

Європейський союз офіційно визнав, що українські COVID-сертифікати в "Дії" відповідають європейським, президент України Володимир Зеленський підписав закон про скасування вільної економічної зони "Крим", Forbes оновив рейтинг найбагатших людей світу. Детальніше про те, що сталося в четвер, 19 серпня - в матеріалі РБК-Україна.

ЄС офіційно визнав, що українські COVID-сертифікати в "Дії" відповідають європейським

Європейський союз (ЄС) офіційно визнав, що українські COVID-сертифікати в застосунку "Дія" відповідають європейським. Українці знову зможуть безпечно подорожувати без обмежень, які спричинила пандемія.

ЄС готовий приймати українські сертифікати з 20 серпня. Україну підключать до європейської системи сумісності сертифікатів.

Зеленський підписав закон про скасування вільної економічної зони "Крим"

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким скасовується режим вільної економічної зони "Крим". Він діяв з 2014 року.

Зазначимо, українська вільна економічна зона в Криму діяла з 27 вересня 2014 року. Це означало, що українські органи, наприклад, не стягують загальнодержавні податки і збори на території окупованого півострова. ВЕЗ мала діяти 10 років, допомагаючи українському бізнесу працювати на півострові.

На Донбасі від кулі снайпера загинув захисник України: названо ім'я

У зоні ООС на Донбасі в четвер, 19 серпня, загинув 41-річний захисник України. Він служив у 24-ій окремій механізованій бригаді імені короля Данила, яка дислокується в Яворові Львівської області.

Повідомляється, що Василь Островський загинув у зоні ООС від кулі ворожого снайпера. Як розповіла волонтер Галина Дерев'янко, Василь Островський був неймовірною людиною, з серцем повним любові, він обожнював людей, своїх рідних і особливо - свого сина.

Зеленський про можливий другий термін: хочу деякі речі закінчити

Президент України Володимир Зеленський вважає, що поки рано говорити про можливість його висунення на другий президентський термін. Але він хотів би "деякі речі закінчити". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НВ, яке наводить уривки інтерв'ю Зеленського НВ, Washington Post, Liberation, "Новій газеті" та Funke Media.

За його словами, рано говорити про підготовку до другого терміну. "Навіть не цікаво. Я не зробив те, що хочу просто. Я сам для себе повинен якісь речі, домовлятися ще з собою, з внутрішнім світом", - зазначив Зеленський. Однак на уточнююче питання про те, чи розглядає він можливість другого терміну, він відповів ствердно.

"Талібан" офіційно оголосив Афганістан ісламським еміратом

Радіальний рух "Талібан" офіційно оголосив про створення Ісламського Емірату Афганістан. Таліби заявили, що мають намір сформувати хороші відносини з усіма країнами.

Нагадаємо, Ісламський Емірат Афганістан був заснований ще в 1996 році, коли таліби захопили владу в країні в результаті громадянської війни, яка почалася в 1992 році. У 2001 році правління "Талібану" було повалено в результаті звинувачень у співпраці з терористичним угрупованням Аль-Каїда, чиї члени в той час переховувалися на території країни.

Хто найбагатша людина світу: Forbes оновив рейтинг

Видання Forbes оновило рейтинг найбагатших людей світу. Першу позицію займає 57-річний засновник Amazon Джефф Безос.

Таким чином:

1 місце - засновник Amazon Джефф Безос зі статками розміром 185,9 млрд доларів.

2 місце - засновник компанії SpaceX і гендиректор Tesla Ілон Маск зі 180,5 млрд доларів статків.

З місце - власник LVMH Бернар Арно з 176,4 млрд доларів статків.

На репетиції параду в Києві військові передали "полум'яний привіт" Путіну (відео)

18 серпня під час першої репетиції військового параду до Дня Незалежності України військові пройшли маршем Хрещатиком і проспівали хором відому пісню "Путін - ху*ло". Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Андрій Карелін, і опублікував відео. "Трохи інсайду з параду. Цивільні в захваті", - підписав він відеоролик.

Нагадаємо, що речівку "Путін - ху*ло!" придумали вболівальники футбольного клубу "Металіст", а вперше її виконали в Харкові 30 березня 2014.

"Нас зрадили". Розповідь жінки-режисера, яка втекла від "Талібану" в Україну

Стрімкий наступ "Талібану" напевно спровокує нову міграційну кризу. Тисячі і тисячі афганців будь-якими шляхами намагаються втекти з країни, розтікаючись по всьому світу.

В особливій небезпеці опинилися чиновники попередньої влади і жителі Афганістану, які співпрацюли з американцями. А також ті, чиї погляди, професія і спосіб життя занадто контрастують із середньовічними уявленнями талібів про те, як має бути влаштовано суспільство.

Одна з таких – кінорежисерка і продюсерка Сахра Карімі, 17 серпня прилетіла до Києва. Вона розповіла РБК-Україна про те, як втекла від талібів і чому радикальні ісламісти змогли захопити владу в Афганістані.

В Україні оголошено штормове попередження: під загрозою 7 областей

УкрГідрометцентр оголосив штормове попередження на п`ятницю, 20 серпня. Під загрозою 7 областей та окупований Крим.

У південно-східній частині, Харківській та Полтавській областях грози, вдень місцями град та шквали 15-20 м/с. Зазначимо, на сайті УкрГідрометцентру вказано, що завтра дощі та грози будуть у Харківській, Луганській, Полтавській, Донецькій, Дніпровській, Запорізькій та Херсонській областях, а також в Криму.