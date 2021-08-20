ЕС признал украинские COVID-сертификаты, а Зеленский лишил Крым статуса свободной экономической зоны: новости за 19 августа

Европейский союз официально признал, что украинские COVID-сертификаты в "Дії" соответствуют европейским, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене свободной экономической зоны "Крым", Forbes обновил рейтинг самых богатых людей мира. Подробнее о том, что произошло в четверг, 19 августа - в материале РБК-Украина.

ЕС официально признал, что украинские COVID-сертификаты в "Дії" соответствуют европейским

Европейский союз (ЕС) официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія" соответсвуют европейским. Украинцы снова смогут безопасно путешествовать без ограничений, которые вызвала пандемия.

ЕС готов принимать украинские сертификаты с 20 августа. Украину подключат к европейской системе совместимости сертификатов.

Зеленский подписал закон об отмене свободной экономической зоны "Крым"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому отменяется режим свободной экономической зоны "Крым". Он действовал с 2014 года.

Отметим, украинская свободная экономическая зона в Крыму действовала с 27 сентября 2014 года. Это означало, что украинские органы, например, не взимают общегосударственные налоги и сборы на территории оккупированного полуострова. СЭЗ должна была действовать 10 лет, помогая украинскому бизнесу работать на полуострове.

На Донбассе от пули снайпера погиб защитник Украины: названо имя

В зоне ООС на Донбассе в четверг, 19 августа, погиб 41-летний защитник Украины. Он служил в 24-ой отдельной механизированной бригаде имени короля Данила, которая дислоцируется в Яворове Львовской области.

Сообщается, что Василий Островский погиб в зоне ООС от пули вражеского снайпера. Как рассказала волонтер Галина Деревянко, Василий Островский был невероятным человеком, с сердцем полным любви, он обожал людей, своих родных и особенно – своего сына.

Зеленский о возможном втором сроке: хочу некоторые вещи закончить

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что пока рано говорить о возможности его выдвижения на второй президентский срок. Но он хотел бы "некоторые вещи закончить". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НВ, которое приводит отрывки интервью Зеленского НВ, Washington Post, Liberation, "Новой Газете" и Funke Media.

По его словам, рано говорить о подготовке ко второму сроку. "Даже не интересно. Я не сделал то, что хочу просто. Я сам для себя должен какие-то вещи, договариваться еще с собой, с внутренним миром", - отметил Зеленский. Однако на уточняющий вопрос о том, рассматривает ли он возможность второго срока, он ответил утвердительно.

"Талибан" официально объявил Афганистан исламским эмиратом

Радиальное движение "Талибан" официально объявило о создании Исламского Эмирата Афганистан. Талибы заявили, что намерены сформировать хорошие отношения со всеми странами.

Напомним, Исламский Эмират Афганистан был основан еще в 1996 году, когда талибы захватили власть в стране в результате гражданской войны, которая началась в 1992 году. В 2001 году правление "Талибана" было свергнуто в результате обвинений в сотрудничестве с террористической группировкой Аль-Каида, чьи члены в то время скрывались на территории страны.

Кто самый богатый человек мира: Forbes обновил рейтинг

Издание Forbes обновило рейтинг самых богатых людей мира. Первую позицию занимает 57-летний основатель Amazon Джефф Безос.

Таким образом:

1 место - основатель Amazon Джефф Безос с состоянием размером 185,9 млрд долларов.

2 место - основатель компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск со 180,5 млрд долларов состояния.

3 место - владелец LVMH Бернар Арно с 176,4 млрд долларов состояния.

На репетиции парада в Киеве военные передали "пламенный привет" Путину (видео)

18 августа во время первой репетиции военного парада ко Дню независимости Украины военные прошли маршем по Крещатику и пропели хором известную песню "Путин - ху*ло". Об этом на своей странице в Facebook сообщил Андрей Карелин, и опубликовал видео. "Немного инсайда с парада. Гражданские в восторге", - подписал он видеоролик.

Напомним, что речевку "Путин-ху*ло!" придумали болельщики футбольного клуба "Металлист", а впервые ее исполнили в Харькове 30 марта 2014.

"Нас предали". Рассказ женщины-режиссера, сбежавшей от "Талибана" в Украину

Стремительное наступление "Талибана" наверняка спровоцирует новый миграционный кризис. Тысячи и тысячи афганцев любыми путями пытаются сбежать из страны, растекаясь по всему миру.

В особой опасности оказались чиновники предыдущей власти и сотрудничавшие с американцами жители Афганистана. А также те, чьи взгляды, профессия и образ жизни слишком контрастируют со средневековыми представлениями талибов о том, как должно быть устроено общество.

Одна из таких – кинорежиссер и продюсер Сахра Карими, 17 августа прилетевшая в Киев. Она рассказала РБК-Украина о том, как убежала от талибов и почему радикальные исламисты смогли захватить власть в Афганистане.

В Украине объявлено штормовое предупреждение: под угрозой 7 областей

УкрГидрометцентр объявил штормовое предупреждение на пятницу, 20 августа. Под угрозой 7 областей и оккупированный Крым. В юго-восточной части, Харьковской и Полтавской областях грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с.

Отметим, на сайте УкрГидрометцентра указано, что 20 августа дожди и грозы будут в Харьковской, Луганской, Полтавской, Донецкой, Днепровской, Запорожской и Херсонской областях, а также в Крыму.