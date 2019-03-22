ЄС не визнає анексію Криму Росією, - декларація

ЄС не визнає незаконну анексію Криму та міста Севастополь Росією. Про це йдеться в заключній декларації саміту Європейського Союзу, глав держав і урядів країн-членів ЄС.

Лідери країн-членів Євросоюзу наголосили, що ЄС як і раніше прихильний до здійснення своєї політики невизнання анексії Криму.

"Через п'ять років після незаконної анексії Криму і Севастополя Росією ЄС залишається рішучим у своїй прихильності суверенітету і територіальної цілісності України. ЄС повторює, що він не визнає і продовжує засуджувати це порушення міжнародного права, яке залишається прямим викликом міжнародної безпеки", - сказано в документі.

Нагадаємо, в Раді Європи вимагали від Російської Федерації здійснити деокупацію Криму. Комітет міністрів Ради Європи підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Також Міністерство закордонних справ Великобританії засудило