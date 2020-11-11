В ЄС привітали припинення вогню в Нагірному Карабаху

В Євросоюзі привітали припинення вогню у Нагірному Карабаху. Також там заявили про готовність підтримати зусилля співголів Мінської групи ОБСЄ задля врегулювання у регіоні.

Про це йдеться у заяві високого представника ЄС Жозепа Борреля на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

Високий представник ЄС підкреслив, що для досягнення всебічного врегулювання конфлікту необхідні переговори між сторонами.

"Я вітаю припинення ворожнечі в Нагірному Карабаху та навколо нього. Досягнуте за допомогою Росії припинення вогню, яке було погоджене в понеділок між Вірменією і Азербайджаном, допоможе запобігти подальшим втратам життя та стане, як можна сподіватися, першим кроком до широкого врегулювання", - зазначив Боррель.

Нагадаємо, в ніч з понеділка на вівторок Пашинян заявив, що підписав "важке для свого народу рішення" щодо закінчення війни в Нагірному Карабасі.

Пізніше прем'єр-міністр Вірменії заявив, що у нього не було іншого виходу, проте причини такого рішення не назвав.

Як писало РБК-Україна, президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що договір про припинення вогню в Нагірному Карабасі є капітуляцією Вірменії.