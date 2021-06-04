В ЄС приступають до вакцинації підлітків

Вже з 1 червня вакцинація підлітків почалася в Італії та Румунії.

У Франції вони зможуть зробити щеплення за згодою батьків з 15 червня. Про це в середу оголосив президент Еммануель Макрон. За словами міністра охорони здоров'я Олів'є Верана, вакцинація підлітків не буде обов'язковою, хоча вона може допомогти наростити колективний імунітет. У Франції Популярність від коронавірусу набирає обертів. Кожен другий дорослий француз вже прищепився першою дозою.

Але необхідність прищеплювати підлітків ставиться під сумнів у багатьох країнах, в тому числі Румунії: «наскільки я розумію, коронавірусна інфекція не дуже небезпечна для дітей. Тому, я вважаю, що прищеплювати їх не обов'язково».

"Батьки повинні знати, що вакцина безпечна для дітей, так само як і для дорослих. Ефективність вакцини у віковій групі з 12 до 15 років - стовідсоткова. Простіше кажучи, після вакцинації ви хворіти не будете", - пояснює лікар.

У той же час Всесвітня організація охорони здоров'я звертає увагу на те, що в багатьох країнах світу вакцина для коронавірусу як і раніше не доступна для більш вразливих груп населення, наприклад, медичних працівників. ВООЗ закликає багаті країни сприяти скороченню нерівності в доступі до вакцин на глобальному рівні.