ЕС приравнял США к Китаю и России в вопросах кибербезопасности, - FT

Европейская комиссия выдает некоторым сотрудникам, которые едут в командировку в США, одноразовые телефоны и базовые ноутбуки, чтобы избежать риска шпионажа. Отношение к США как к потенциальной угрозе безопасности подчеркивает, насколько ухудшились отношения после возвращения Дональда Трампа на пост президента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материал в Financial Times .

В Вашингтон на заседание МВФ и Всемирного банка с 21 по 26 апреля едут трое еврокомиссаров: Валдис Домбровскис, комиссар по вопросам экономики; Мария Луис Альбукерке, руководитель департамента финансовых услуг; и Йожеф Сикела, который занимается вопросами помощи развитию. Они получили новые указания.

Чиновники заявили, что в инструкции для всех сотрудников, путешествующих в США, содержится рекомендация выключать телефоны на границе и класть их в специальные чехлы, чтобы защитить от шпионажа, если они останутся без присмотра.

По словам источников издания, эти меры повторяют те, что применяются при поездках в Украину и Китай, куда нельзя ввозить стандартные компьютерные комплекты из-за опасений российской или китайской слежки.

Отношение к США как к потенциальной угрозе безопасности подчеркивает, насколько ухудшились отношения после возвращения Дональда Трампа на пост президента США в январе. Он обвинил ЕС в том, что тот был создан, чтобы "ограбить США".

В то же время Трамп делал намеки России, давил на Украину, чтобы она передала контроль над своими активами, временно приостановив военную помощь, и угрожал отозвать гарантии безопасности из Европы, стимулируя усилия по перевооружению на всем континенте.

"Трансатлантическому альянсу конец", - заявил чиновник ЕС.

Брюссель и Вашингтон ведут деликатные переговоры в ряде сфер, где каждая из сторон хотела бы собрать информацию о другой.

Кстати

Как сообщает Financial Times, туристам и ученым из Европы отказывали во въезде в страну после того, как на их телефонах или ноутбуках находили комментарии в социальных сетях или документы с критикой политики администрации Трампа.

В марте французское правительство заявило, что французскому исследователю было отказано во въезде и отправлено обратно во Францию из-за того, что он выразил "личное мнение" относительно исследовательской политики США.