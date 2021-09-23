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ЄС ухвалить рішення щодо бустерної дози Pfizer на початку жовтня, - Reuters

Автор: Марія Кучерявець

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) прийме рішення щодо використання бустерної (третьої) дози вакцини Pfizer. Питання обіцяють вирішити вже на початку жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Рішення EMA про третю дозу Pfizer очікується на початку жовтня", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що такий крок було зроблено після того, як Регулятор США підтримав бустерну вакцинацію препаратом Pfizer для людей старше 65 років.

Очікується, що Moderna також представить в EMA дані про свою бустерну дозу вакцини.

Водночас Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC) заявив, що наразі немає термінової необхідності вводити бустерні дози повністю вакцинованих людей.

Однак зазначив, що додаткові дози можуть бути вже повинні бути розглянуті для людей з ослабленою імунною системою.

В ECDC додають, що найважливіші дані щодо необхідності і безпечності бустерів все ще відсутні, почасти тому, що ще не до кінця ясно, як довго вакцини захищають від вірусу.

Нагадаємо, що Американський медичний регулятор дозволив масове застосування бустерних доз вакцини Pfizer для людей від 65 років та осіб зі слабким імунітетом.

Додамо, що у Великобританії почали вводити бустерні щеплення від COVID-19 вакцинами Pfizer та Moderna.

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