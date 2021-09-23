"Рішення EMA про третю дозу Pfizer очікується на початку жовтня", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що такий крок було зроблено після того, як Регулятор США підтримав бустерну вакцинацію препаратом Pfizer для людей старше 65 років.

Очікується, що Moderna також представить в EMA дані про свою бустерну дозу вакцини.

Водночас Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC) заявив, що наразі немає термінової необхідності вводити бустерні дози повністю вакцинованих людей.

Однак зазначив, що додаткові дози можуть бути вже повинні бути розглянуті для людей з ослабленою імунною системою.

В ECDC додають, що найважливіші дані щодо необхідності і безпечності бустерів все ще відсутні, почасти тому, що ще не до кінця ясно, як довго вакцини захищають від вірусу.