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У США схвалили застосування додаткових доз Pfizer для вразливих груп населення

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Четвер 23 вересня 2021 04:38
У США схвалили застосування додаткових доз Pfizer для вразливих груп населення Фото: США схвалили застосування бустерних доз вакцини Pfizer для вразливих груп населення (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Американський медичний регулятор дозволив масове застосування додаткових (бустерних) доз вакцини проти коронавірусу від компаній Pfizer і BioNTech. Дозвіл стосується ряду найбільш вразливих груп населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт регулятора.

Управління з питань якості продовольства і медикаментів при Міністерстві охорони здоров'я і соціальних служб США "внесло зміни в дозвіл на застосування в надзвичайних обставинах вакцини проти COVID-19 компаній Pfizer і BioNTech". У заяві уточнюється ,що" це дозволить використовувати одну бустерну дозу мінімум через шість місяців " після повної вакцинації.

Дозвіл поширюється на людей "у віці 65 років і старше", на осіб у віці "від 18 до 64 років, схильних до значного ризику важкого перебігу викликається коронавірусом захворювання", а також на жителів США в цій же віковій категорії, які через роду їх діяльності особливо ризикують заразитися.

Нагадаємо, що забезпечує захист від симптоматичного захворювання COVID-19 на рівні 94%. Цей показник можна порівняти з дводозовою вакцинацією препаратами Moderna або Pfizer

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