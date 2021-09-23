У США схвалили застосування додаткових доз Pfizer для вразливих груп населення

Управління з питань якості продовольства і медикаментів при Міністерстві охорони здоров'я і соціальних служб США "внесло зміни в дозвіл на застосування в надзвичайних обставинах вакцини проти COVID-19 компаній Pfizer і BioNTech". У заяві уточнюється ,що" це дозволить використовувати одну бустерну дозу мінімум через шість місяців " після повної вакцинації.

Дозвіл поширюється на людей "у віці 65 років і старше", на осіб у віці "від 18 до 64 років, схильних до значного ризику важкого перебігу викликається коронавірусом захворювання", а також на жителів США в цій же віковій категорії, які через роду їх діяльності особливо ризикують заразитися.