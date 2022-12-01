ЕС пригрозил Маску блокировкой Twitter, - FT

Европейский союз может заблокировать соцсеть Twitter, принадлежащую американскому миллиардеру Илону Маску, если та не будет соблюдать правила ЕС по модерации контента.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Financial Times .

30 ноября глава европейской промышленности Тьерри Бретон провел видеовстречу с Маском, где заявил, что в случае несоблюдения правил Twitter могут заблокировать или оштрафовать на сумму до 6% от мирового оборота.

"Twitter должен соблюдать контрольный список правил, включая отказ от произвольного подхода к восстановлению заблокированных пользователей, агрессивное распространение дезинформации и согласие на "широкий независимый аудит" платформы до следующего года", - пишет издание.

Также отмечается, что среди требований ЕС есть предоставление четких критериев, по которым пользователей могут забанить.