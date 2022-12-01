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ЕС пригрозил Маску блокировкой Twitter, - FT

Фото: Евросоюз может заблокировать Twitter (GettyImafes)
Автор: Антон Малиновский

Европейский союз может заблокировать соцсеть Twitter, принадлежащую американскому миллиардеру Илону Маску, если та не будет соблюдать правила ЕС по модерации контента.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Financial Times.

30 ноября глава европейской промышленности Тьерри Бретон провел видеовстречу с Маском, где заявил, что в случае несоблюдения правил Twitter могут заблокировать или оштрафовать на сумму до 6% от мирового оборота.

"Twitter должен соблюдать контрольный список правил, включая отказ от произвольного подхода к восстановлению заблокированных пользователей, агрессивное распространение дезинформации и согласие на "широкий независимый аудит" платформы до следующего года", - пишет издание.

Также отмечается, что среди требований ЕС есть предоставление четких критериев, по которым пользователей могут забанить.

Напомним, что генеральный директор компании Apple Тим Кук заверил предпринимателя Илона Маска, владеющего компанией Twitter и одноименной соцсетью, в том, что удаления программы Twitter из магазина App Store не планировалось.

Ранее также сообщалось, что Маск возобновил аккаунт бывшего американского президента Дональда Трампа в Twitter.

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