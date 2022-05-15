У ЄС пригрозили Туреччині ізоляцією в НАТО за блокування вступу Фінляндії та Швеції

У Європарламенті застерегли Туреччину від спроби заблокувати вступ Фінляндії та Швеції до НАТО. Анкарі пригрозили ізоляцією в Альянсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лідера провідної фракції Європарламенту - Європейської народної партії (ЄНП) - Манфреда Вебера .

Він підкреслив, що Фінляндія і Швеція самостійно прийняли рішення вступити в НАТО і фактично вже є частиною Альянсу. Тому, додав Вебер, немає ніякої зрозумілої причини відкладати або блокувати цей процес.

"Будь-хто, хто ставить під сумнів єдність НАТО, ізолює себе всередині Альянсу", - сказав у коментарі виданню WAZ політик.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про намір заблокувати вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.

Зазначимо, пізніше Туреччина заявила, що не має наміру закривати двері для Швеції та Фінляндії, і погодиться на їх вступ до НАТО тільки після того, як будуть враховані інтереси Анкари.

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