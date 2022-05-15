RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У ЄС пригрозили Туреччині ізоляцією в НАТО за блокування вступу Фінляндії та Швеції

Фото: Лідер Європейської народної партії Манфред Вебер (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Європарламенті застерегли Туреччину від спроби заблокувати вступ Фінляндії та Швеції до НАТО. Анкарі пригрозили ізоляцією в Альянсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лідера провідної фракції Європарламенту - Європейської народної партії (ЄНП) - Манфреда Вебера.

"Будь-хто, хто ставить під сумнів єдність НАТО, ізолює себе всередині Альянсу", - сказав у коментарі виданню WAZ політик.

Він підкреслив, що Фінляндія і Швеція самостійно прийняли рішення вступити в НАТО і фактично вже є частиною Альянсу. Тому, додав Вебер, немає ніякої зрозумілої причини відкладати або блокувати цей процес.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про намір заблокувати вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.

Зазначимо, пізніше Туреччина заявила, що не має наміру закривати двері для Швеції та Фінляндії, і погодиться на їх вступ до НАТО тільки після того, як будуть враховані інтереси Анкари.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОШвеціяТурцияФинляндияЄвропарламент