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У ЄС визнали, що Лукашенко контролює ситуацію в Білорусі

П'ятниця 27 листопада 2020 09:15
У ЄС визнали, що Лукашенко контролює ситуацію в Білорусі
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Игорь Литвиненко

Глава дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель порівняв нелегітимних лідерів Білорусі і Венесуели Олександра Лукашенка і Ніколаса Мадуро. За його словами, вони обидва контролюють ситуацію у своїх країнах.

Про це Боррель заявив в інтерв'ю El Diario.

Він додав, що Євросоюз продовжує не визнавати легітимність як Мадуро, так і Лукашенко.

"Лукашенко і Мадуро знаходяться в однаковій ситуації: ми не визнаємо їх легітимність, але це не заважає їм володіти силою і контролювати свої країни", - заявив Боррель.

Нагадаємо, Європейський союз офіційно не визнав інавгурацію Олександра Лукашенка. Таким чином ЄС перестав визнавати легітимність Лукашенко в якості президента Білорусі з 5 листопада, після того, як завершилися його повноваження.

Вчора РБК-Україна писало, що Європейський союз приступив до роботи над третім санкційним списком проти Білорусі.

Раніше в ЄС ввели санкції проти Олександра Лукашенка.

Крім цього повідомлялося, що минулого тижня сім країн-партнерів ЄС ввели санкції проти чинної влади Білорусі. До санкцій ЄС приєдналася, зокрема, і Україна.

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