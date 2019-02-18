ЄС пригрозив відповіддю США на нові мита на автомобілі

За словами Схінаса, Європейська комісія відреагує швидко і адекватно

Еврокомиссия пригрозила незамедлительными мерами в том случае, если президент США Дональд Трамп повысит пошлины для европейского автопрома. Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По его словам, ЕК осведомлена о том, что Министерство торговли США завершило подготовку доклада об импорте автомобилей в США из Европы.

Доклад был передан Трампу министром торговли Уилбуром Россом 17 февраля.

Теперь у президента США есть 90 дней на принятие решения по заградительным пошлинам.

"Если этот отчет обернется действиями, наносящими ущерб европейскому экспорту, Европейская комиссия отреагирует быстро и адекватно", - заявил Схинас.

Ранее генеральный директор Еврокомиссии по вопросам торговли Жан-Люк Демарти заявил, что Европейский союз готов ввести пошлины на импорт американских товаров на общую сумму 20 млрд евро, в случае если США введет дополнительные пошлины на европейские автомобили.

До этого в Евросоюзе заявили о готовности снизить до нуля пошлины на импорт товаров из США.