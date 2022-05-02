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ЄС припинить імпорт російського вугілля влітку і відмовиться від нафти до кінця року, - Шольц

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Європейський союз має намір припинити імпорт російського вугілля вже цього літа. При цьому ЄС відмовиться від російської нафти до кінця року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Indian Express.

"Зараз ми проводимо дуже амбітну політику щодо зниження нашої залежності від імпорту викопного палива з Росії. Ми припинимо імпорт російського вугілля цього літа, ми поступово відмовимося від російської нафти до кінця року і сильно скоротимо імпорт газу з Росії", - заявив німецький канцлер.

Він також додав, що війна, яку Росія розв'язала проти України, має серйозні наслідки для світової економіки, впливаючи на постачання пшениці і продовольчу безпеку в усьому світі.

"Німеччина, як головуюча в G7, підтримує наших партнерів у пом'якшенні наслідків війни Росії для глобальної продовольчої безпеки", - додав Шольц.

Нагадаємо, Британія може стати основним транзитером природного газу до Європи на тлі спроб країн ЄС скоротити залежність від РФ.

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Олаф ШольцРосійська ФедераціяЕвросоюз