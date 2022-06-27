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ЄС надасть Україні спеціальні засоби захисту від хімічних та ядерних загроз

Фото: Україна отримає засоби захисту від хімічних та ядерних загроз (pixabay)
Автор: Євгеній Прокопенко

Європейський Союз надасть Україні медичне та спеціалізоване обладнання, а також захисне спорядження на суму 12 мільйонів доларів для захисту здоров'я населення. Мова йде про хімічні, біологічні, радіологічні та ядерні загрози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Оскільки лікарні в Україні терміново потребують медичного обладнання, ЄС також дарує монітори пацієнтів, інфузійні насоси та апарати штучної вентиляції легень, а також захисне обладнання для медичного персоналу, наприклад маски та халати", - йдеться у заяві Єврокомісії.

Допомога буде доставлена ​​в Україну з надзвичайних запасів ЄС, які зберігаються в Румунії, Угорщині, Швеції, Німеччині, Греції та Данії.

"Медичне обладнання та обладнання, призначене для хімічних, біологічних чи ядерних надзвичайних ситуацій, уже на шляху до України. Лікарні та медичні працівники в Україні працюють під вогнем, і ми повинні зробити все можливе, щоб забезпечити їм необхідні інструменти для порятунку життя", - сказав Янез Ленарчич, комісар ЄС з кризового управління.

Нагадаємо, ЄС погодив виділення Україні нового пакету фінансової допомоги в розмірі 9 млрд євро.

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