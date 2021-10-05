У ЄС запропонували механізм для запобігання різких стрибків цін на газ

Цього року ціни на газ різко зросли, оскільки світова економіка відновлюється після пандемії коронавірусу, а світовий попит зростає набагато швидше, ніж пропозиція.

У спільному листі голові міністрів фінансів єврозони Паскалю Донохо міністри фінансів та енергетики Греції закликали Європейську комісію розглянути можливість створення загальноєвропейського фонду для хеджування від стрибків цін на газ.

Цей механізм може залучати кошти з авансових платежів за квоти на викиди вуглецю, які будуть виділятися країнам ЄС на основі їх споживання тепла та електроенергії та їх валового внутрішнього продукту на душу населення.

Пропозиція Греції також включає аукціон додаткових дозволів на викиди вуглецю через систему торгівлі викидами ЄС, що принесе додаткові доходи країнам ЄС, щоб допомогти їм фінансувати схеми компенсації для споживачів в зимовий сезон.

"Безпрецедентний стрибок цін на газ і, відповідно, цін на електроенергію є серйозною проблемою для всіх держав-членів ЄС, з якою неможливо впоратися тільки на національному рівні", - йдеться в листі.