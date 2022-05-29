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У ЄС запропонували виключити нафтопровід "Дружба" з ембарго проти Росії, - Bloomberg

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Брюссель, Неділя 29 травня 2022 04:51
У ЄС запропонували виключити нафтопровід "Дружба" з ембарго проти Росії, - Bloomberg Фото: в ЄС запропонували виключити нафтопровід "Дружба" з ембарго проти Росії (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У Єврокомісії з проекту ембарго щодо РФ запропонували тимчасово виключити нафтопровід"Дружба". Відкласти блокування можуть до червня або грудня 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Відзначається, що трубопровід є основним джерелом імпорту сирої нафти в Угорщину. Саме тому ця країна заблокувала новий пакет рестрикцій щодо РФ.

"Ця пропозиція дасть більше часу Угорщині, яка виступила проти угоди, щоб знайти технічне рішення, яке задовольнить її енергетичні потреби", - заявили джерела видання.

При цьому вони додали, що новий проект ембарго також врахує "заклопотаності інших країн, які не мають виходу до моря, включаючи Словаччину і Чехію"

На цьому тлі в проект ембарго запропонували включити обмеження реекспорту російської нафти в інші держави-члени або треті країни.

Посли ЄС планують зустрітися в неділю, 29 травня, щоб обговорити переглянутий пакет.

Нагадаємо, глава Євроради Шарль Мішель заявив, що країни Євросоюзу незабаром приймуть рішення щодо ембарго на російську нафту. Це може статися до кінця цього місяця.

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