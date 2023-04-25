ЕС работает над реализацией заказа боеприпасов для Украины, - Боррель

По словам Борреля, общий объем поставок военной поддержки уже превысил 13 млрд евро. Согласно плану страны ЕС должны поставить Украине 1 миллион единиц артиллерийских боеприпасов и ракет.

"Первый путь предусматривал использование 1 миллиарда евро, чтобы ответить на наиболее неотложные потребности Украины. Эта работа продолжается. Я не могу привести вам конкретные цифры, но более 1000 ракет уже были предоставлены Украине, растет также количество боеприпасов, хотя она должна расти скорее следующими. на днях", - заявил он.

Второй путь обеспечения Украины боеприпасами, который предусматривал совместный заказ странами ЕС производства артиллерийских боеприпасов на предприятиях оборонной промышленности, еще нуждается в общем решении, отметил Боррель. Выделение для этого еще одного миллиарда евро было согласовано на уровне ЕС.

"Третий путь - увеличение способности нашей оборонной промышленности. Мой друг (еврокомиссар, - ред.) Тьери Бретон вскоре представит конкретные предложения для наращивания оборонного производства. Для этого нам потребуется использовать то, что мы имеем, но мы имеем многое", - сказал Боррель.