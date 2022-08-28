ЄС не може дозволити Путіну визначати ціну на електроенергію, - Нехаммер

Зокрема, він заявив, що підтримує загальноєвропейський ліміт на ціни на електроенергію, хоча спочатку уряд Австрії скептично поставився до ідеї їх обмеження.

"Ми повинні, нарешті, зупинити божевілля, що відбувається на енергетичних ринках. А це може статися тільки завдяки європейському рішенню. Щось має нарешті статися. Цей ринок не буде регулювати себе в нинішньому вигляді. Я закликаю всі 27 країн-членів ЄС об'єднатися, щоб негайно зупинити цей ціновий вибух", - зазначив Нехаммер.

Він підкреслив, що ринкова ціна на електроенергію має знову знизитися і бути відокремлена від ціни на газ, щоб наблизити її до фактичних витрат на виробництво.

"Ми не можемо дозволити Путіну щодня визначати європейську ціну на електроенергію", - додав канцлер.