В ЕС объяснили, почему не видят Беларусь посредником в переговорах по Украине

Европейский Союз полностью отвергает возможность участия Минска в роли посредника в будущих мирных переговорах. Причиной является многолетняя поддержка белорусским режимом российской военной агрессии против Украины.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Анита Хиппер во время брифинга в Брюсселе.
Комментируя заявления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о готовности присоединиться к мирному процессу, в Еврокомиссии отметили отсутствие какого-либо кредита доверия к руководству Беларуси.
"Когда речь идет о доверии к режиму Лукашенко, то доверия к нему ноль. Даже нет смысла комментировать вопрос их посредничества. Мы стремимся к долговременному и справедливому миру в Украине", - подчеркнула Анита Хиппер.
Она также добавила, что сейчас внутри ЕС продолжаются дискуссии о том, какими должны быть условия и уступки со стороны Российской Федерации для достижения длительного мира.
В то же время Брюссель пока не фиксирует никакой доброй воли со стороны Москвы для ведения содержательного диалога.
Напомним, в последние дни активизировались дипломатические дискуссии относительно возможного возобновления мирного процесса. В частности, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам в ближайшие недели с участием Европы и США.
По его словам, Киев имел хорошие контакты с американской стороной, однако главным остается вопрос, готова ли к реальному диалогу Москва, или россияне снова попытаются спрятаться от дипломатии.
В то же время в Европейском Союзе начали подготовку к потенциальному переговорному процессу. Как стало известно, ЕС обсудит кандидатов для переговоров с РФ, среди которых рассматривают кандидатуры бывшего председателя Европейского центрального банка Марио Драги, экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, а также действующего президента Финляндии Александра Стубба.
Ожидается, что министры иностранных дел стран блока предметно обсудят эти кандидатуры во время встречи на Кипре.