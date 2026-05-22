В ЕС объяснили, почему не видят Беларусь посредником в переговорах по Украине

В ЕС отреагировали на попытки Лукашенко вмешаться в процесс мирного урегулирования
Фото: самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко (Getty Images)

Европейский Союз полностью отвергает возможность участия Минска в роли посредника в будущих мирных переговорах. Причиной является многолетняя поддержка белорусским режимом российской военной агрессии против Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Анита Хиппер во время брифинга в Брюсселе.

Читайте также: Украина готова к переговорам в эти недели: Зеленский ждет того же от Москвы

Нулевое доверие к Минску

Комментируя заявления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о готовности присоединиться к мирному процессу, в Еврокомиссии отметили отсутствие какого-либо кредита доверия к руководству Беларуси.

"Когда речь идет о доверии к режиму Лукашенко, то доверия к нему ноль. Даже нет смысла комментировать вопрос их посредничества. Мы стремимся к долговременному и справедливому миру в Украине", - подчеркнула Анита Хиппер.

Она также добавила, что сейчас внутри ЕС продолжаются дискуссии о том, какими должны быть условия и уступки со стороны Российской Федерации для достижения длительного мира.

В то же время Брюссель пока не фиксирует никакой доброй воли со стороны Москвы для ведения содержательного диалога.

Мирные переговоры и роль ЕС

Напомним, в последние дни активизировались дипломатические дискуссии относительно возможного возобновления мирного процесса. В частности, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам в ближайшие недели с участием Европы и США.

По его словам, Киев имел хорошие контакты с американской стороной, однако главным остается вопрос, готова ли к реальному диалогу Москва, или россияне снова попытаются спрятаться от дипломатии.

В то же время в Европейском Союзе начали подготовку к потенциальному переговорному процессу. Как стало известно, ЕС обсудит кандидатов для переговоров с РФ, среди которых рассматривают кандидатуры бывшего председателя Европейского центрального банка Марио Драги, экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, а также действующего президента Финляндии Александра Стубба.

Ожидается, что министры иностранных дел стран блока предметно обсудят эти кандидатуры во время встречи на Кипре.

