В ЕС объяснили, может ли Молдова вступить в блок без Приднестровья

Представитель ЕС отметил, что евроинтеграционные процессы Кишинева и Тирасполя могут проходить параллельно.

Что касается возможности сначала Молдовы присоединиться к Евросоюзу, то такая опция возможна, подчеркнул Мажейкс в эфире передачи NordNews LIVE.

"Коротко отвечу: да, вы можете, но мы надеемся, что вы этого не сделаете. Мы надеемся, что эти процессы будут проходить параллельно. Пока Молдова будет вести переговоры о вступлении с ЕС, в то же время будет работать над реинтеграцией страны", - сказал он.

Руководитель Делегации ЕС объяснил, что Брюссель работает с Молдовой в ее международно признанных границах, а, значит, и с приднестровским регионом в ее составе.

"Но мы не хотим, чтобы страна стала заложником решения довольно сложной проблемы. Поэтому мы не исключаем, что этот процесс пройдет в несколько этапов", - рассказал чиновник.

Также Мажейкс уточнил, что ЕС в своих переговорах с Кишиневом будет анализировать данный аспект.

Что предшествовало

Напомним, в июне 2022 года Совет ЕС предоставил Молдове статус кандидата на вступление в Евросоюз.

Ранее в октябре президент Молдовы Майя Санду в одном из интервью допустила вступление страны в Европейский союз без Приднестровья.

По ее словам, присоединение Молдовы в полном составе к ЕС было бы "идеальным вариантом", однако если этого не произойдет в силу ряда причин "есть также вариант интеграции в ЕС сначала правого берега, а затем левого".

Вопрос Приднестровья

Приднестровье является одним из регионов Молдовы, который провозгласил свою якобы "независимость" еще в 1990 году. Так называемую “республику” не признало ни одно государство.

Непризнанное государство поддерживает Россия, оказывая ему военную, экономическую, политическую и дипломатическую поддержку. Она даже удерживает более тысячи военных в Приднестровье.

Президент Молдовы Майя Санду допускает, что приднестровский конфликт будет решен после победы Украины.