ЕС усилит защиту энергетической инфраструктуры после подрыва "Северного потока"

"Вся доступная информация указывает на то, что эти утечки являются результатом преднамеренных действий", - говорится в заявлении Борреля.

Он заявил, что ЕС поддержит любое расследование, направленное на получение полной ясности о том, что произошло и почему, и предпримет "дальнейшие шаги для повышения нашей устойчивости в области энергетической безопасности".

Ранее министр иностранных дел Энн Линде заявила, что диверсия против газопровода "Северный поток" не является нападением на Швецию

"Это не нападение на Швецию, потому что она не на нашей территории. Это международный инцидент", - сказала Линде.

Она сказала, что госсекретарь США Энтони Блинкен предложил помощь в выяснении того, что произошло, и что об этом были проинформированы как генеральный секретарь ЕС, так и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Дания и Швеция во вторник заявили, что крупные утечки на двух трубопроводах Nord Stream в Балтийском море были вызваны преднамеренными актами диверсии, совершенными в каждой из исключительных экономических зон двух стран.

Однако взрывы произошли за пределами территориальных вод Швеции или Дании, заявили страны.

Взрывы на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" не представляли прямой военной угрозы или нападения на Швецию или Данию, заявили премьер-министры Швеции и Дании поздно вечером во вторник.