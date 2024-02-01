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ЕС при посредничестве Мелони смог достичь соглашения о создании Фонда для Украины, - СМИ

Фото: премьер-министр Италии Джорджия Мелони (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони была посредником, чтобы достичь соглашения о создании Фонда для Украины в размере 50 млрд евро без вето Венгрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на il Giornale.

Источники издания в председательстве Совета ЕС заявили, что итальянское правительство сыграло "ведущую роль", а Джорджия Мелони "была главным действующим лицом в посредничестве, которое позволило прийти к решению, приведшему всех к согласию".

Премьер-министр, как сообщают итальянские источники в Брюсселе, "начала свою дипломатическую работу несколько месяцев назад", с переговоров и встреч, в которых также участвовали министры и шерпы, и активизировала ее, начиная с декабрьского саммита Европейского совета, с обязательствами, которые достигли пика на последней неделе.

Со вторника по четверг Мелони провела три встречи с Орбаном по поводу многолетней финансовой рамочной программы ЕС на 2021-2027 годы, включая план финансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро.

После телефонного разговора во вторник и вчерашней встречи в брюссельском отеле Amigo, за которой последовала долгая ночная работа делегаций, Мелони и Орбан вновь увиделись сегодня утром, перед началом внеочередного заседания Европейского совета.

Саммит ЕС

Одной из главных тем сегодняшнего саммита в Брюсселе была попытка достичь соглашения по пакету финансовой помощи Украине на сумму 50 млрд евро на четыре года. Пакет был заблокирован со стороны Венгрии во время прошлого заседания 1 декабря.

Несмотря на это, лидеры ЕС уже одобрили выделение для Украины 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. В частности, стали известны условия при которых удалось разблокировать помощь Украине.

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