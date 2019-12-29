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ЄС привітав обмін полоненими на Донбасі

Новини » Політика     29.12.2019 - 20:47
ЄС привітав обмін полоненими на Донбасі
Фото (facebook.com/president.gov.ua)

В ЄС назвали обмін прикладом виконання домовленостей, узгоджених на саміті "нормандської четвірки".

Європейський союз привітав обмін полоненими між Україною і так званими "республіками" Донбасу і назвав його прикладом виконання домовленостей, узгоджених на саміті "нормандської четвірки". Про це йдеться в заяві представника європейської зовнішньополітичної служби.

В ЄС очікують, що всі сторони будуть продовжувати реалізацію цього імпульсу.

"Це довгоочікуваний приклад реалізації заходів, узгоджених на саміті в" нормандському форматі "9 грудня. Європейський союз розраховує, що всі сторони будуть продовжувати реалізацію цього імпульсу", - йдеться в заяві.

Євросоюз також закликав завершити розслідування злочинів, "пов'язаних з трагічними подіями 2014 року".

Крім того, Брюссель продовжить підтримувати процес виконання мінських угод, включаючи довгострокове припинення вогню, а також переговори у нормандському форматі і моніторингові зусилля ОБСЄ.

Також ЄС в черговий раз заявив про беззастережну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Нагадаємо, Франція і Німеччина вітають обмін полоненими, який відбувся 29 грудня між Україною і так званими Луганській і Донецькій "народними республіками".

Також Сполучені Штати вітали повернення звільнених в рамках обміну полоненими з підконтрольного Росії Донбасу. Як зазначається, США стоїть на боці багатьох українців, які залишаються в полоні в Росії і в Криму.

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