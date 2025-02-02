В ЕС предупредили США об ответных мерах, если Трамп введет пошлины
На днях президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты введут пошлины на товары из ЕС. В ответ в Европейском союзе заявили, что примут "жесткие меры", если это произойдет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Соответствующую возможность Еврокомиссия и страны-члены ЕС обсудят во вторник, на встрече министров торговли в Варшаве.
Представитель комиссии заявил, что на данном этапе Европейский союз не знал о введении дополнительных пошлин на продукцию ЕС, подчеркнув, что торговые и инвестиционные отношения с США являются крупнейшими в мире. Он отметил, что использование пошлин было "вредным для всех сторон", и Евросоюз сожалеет о решении Трампа ввести их для Канады, Мексики и Китая.
"ЕС будет жестко реагировать на любимого торгового партнера, который несправедливо или произвольно вводит пошлины на товары ЕС. На карту поставлено многое", - заявил представитель Еврокомиссии.
Отметим, что канцлер германии Олаф Шольц сказал, что важно не разделять мир новыми торговыми барьерами, поскольку от глобализации выиграют все. В то же время реагируя на слова Трампа, канцлер Германии заявил, что Евросоюз имеет "пространство для действия" как большая экономическая сила.
"Мы будем пытаться продолжать экономические отношения вместе с перспективой сотрудничества и кооперации", - подчеркнул Шольц.
Тарифы Трампа
Напомним, вчера президент США подписал указ о введении 25% пошлин на товары из Канады и Мексики, и 10% тарифы на импорт из Китая. Решение должно вступить в силу во вторник, 4 февраля, затронув широкий спектр товаров.
Канада и Мексика заявили что нанесут ответный удар. В частности, канадский премьер Джастин Трюдо сказал, что Оттава введет 25% пошлины на товары США на сумму 106 млрд американский долларов. Пекин также пообещал принять соответствующие контрмеры в ответ.
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