ЄС отримав достатньо вакцин від COVID, щоб щепити 70% населення

Європейський союз отримав достатньо вакцин від COVID , щоб повністю вакцинувати 70% населення країн-учасниць. Цієї позначки можна досягти ще до кінця липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

"Мету досягнуто! Ми доставили достатньо вакцини в країни ЄС, щоб повністю вакцинувати не менше 70% дорослого населення ЄС ще в цьому місяці", - зазначила вона.

Вона також додала, що COVID-19 ще не переможений, і Євросоюз готовий до подальших поставок вакцин.