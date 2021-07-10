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ЕС получил достаточно вакцин от COVID, чтобы привить 70% населения

Автор: РБК-Украина

Европейский союз получил достаточно вакцин от COVID, чтобы полностью вакцинировать 70% населения стран-участниц. Этой отметки можно достичь еще до конца июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен.

"Цель достигнута! Мы доставили достаточно вакцины в страны ЕС, чтобы полностью вакцинировать не менее 70% взрослого населения ЕС еще в этом месяце", - отметила она.

Она также добавила, что COVID-19 еще не побежден, и Евросоюз готов к дальнейшим поставкам вакцин.

Напомним, ранее в Европейском союзе обнаружили возможную связь между случаями воспаления сердца и вакцинами Pfizer и Moderna.

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ЕвросоюзВакцинаCOVID-19