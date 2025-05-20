ЕС наказал Россию санкциями за использование химического оружия в Украине

Как отметили в Совете, санкции нацелены на войска радиологической химической и биологической защиты, 27-й научный центр и 33-й Центральный научно-исследовательский и испытательный институт Министерства обороны РФ.

Такое решение приняли на основании докладов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). ОЗХО выяснила, что в российском оружии содержится CS (2-хлорбензальмалононитрил).

CS - это химическое вещество, которое часто используют в слезоточивых гранатах и газах для контроля толпы. Оно вызывает раздражение глаз, кожи и дыхательных путей, заставляя людей плакать и испытывать дискомфорт, чтобы разогнать протестующих или задержать людей.

Санкции предусматривают заморозку активов. Также ЕС запретил прямое или косвенное предоставление им средств или экономических ресурсов. Кроме того, на физических лиц распространяется запрет на въезд в ЕС.

Стоит заметить, что таким образом Евросоюз впервые официально обвинил Россию в использовании химического оружия.