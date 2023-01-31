ЕС похвалит Украину за прогресс, но вряд ли примет решение о быстром вступлении, - Euractiv

Как отмечает издание, президент Европейского совета Шарль Мишель, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и главный дипломат ЕС Жозеп Боррель должны встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, 3 февраля, а в четверг пройдут консультации между Еврокомиссией и правительством Украины.

Согласно проекту коммюнике, лидеры ЕС и Украины намерены подтвердить, что "будущее Украины и ее граждан находится в Европейском Союзе" и "свою приверженность поддержке дальнейшей европейской интеграции Украины".

"ЕС признает значительный прогресс, который Украина продемонстрировала в последние месяцы в достижении целей, лежащих в основе ее статуса кандидата на членство в ЕС, приветствует усилия Украины по проведению реформ в такие трудные времена и призываетл страну продолжать идти по этому пути и выполнять условия, указанные в заключении Еврокомиссии по ее заявке на членство для продвижения к будущему членству в ЕС", - говорится в проекте коммюнике в его нынешнем виде.

Помимо ожидаемых формулировок по вступлению в ЕС, ожидается прогресс в таких областях, как беспошлинный доступ для украинского экспорта, доступ к зоне, свободной от роуминга, и включение в единую зону платежей в евро.

Обе стороны также намерены подписать меморандум о взаимопонимании о стратегическом партнерстве в области возобновляемых источников энергии.

Для консультаций между Еврокомиссией и правительством исполнительная власть ЕС еще не опубликовала повестку дня, но, скорее всего, будут обсуждаться финансирование Украины и реконструкцию, заявка страны на членство в ЕС и возможные новые санкции против России.

Ожидается, что послы ЕС согласуют окончательный вариант коммюнике саммита в среду (31 января).

Спор о формулировках

Государства-члены ЕС в последние недели были вовлечены в спор из-за положительной формулировки текста относительно перспективы членства Украины в ЕС, сообщили Euractiv четыре дипломата ЕС.

Польша, три прибалтийских государства и Украина настаивают на формулировках, которые указывали бы Киеву на то, что его продвижение заявки на членство может быть ускорено.

"Мы ожидаем от саммита поддержки для Украины и четкой оценки достигнутого ею прогресса. Хотя это просто заявление, слова имеют значение, поэтому мы настаиваем на более обнадеживающей версии текста", - сказал EURACTIV восточноевропейский дипломат.

В июне Европейская комиссия рекомендовала Украине статус кандидата в члены ЕС при том понимании, что Киев предпримет ряд законодательных и политических шагов, получивших название семи рекомендаций.

Эти рекомендации включали принятие законодательства о процессе отбора судей Конституционного суда страны на конкурсной основе, усиление борьбы с коррупцией, гармонизацию регулирования СМИ со стандартами ЕС и защиту национальных меньшинств.

Поскольку Киев в последние месяцы продвигал реформы, украинские лидеры выразили надежду, что их страна может присоединиться к блоку в ближайшем будущем, возможно, даже в течение следующих двух лет.

Но, несмотря на решение предоставить Киеву статус кандидата в июне прошлого года, перспектива вступления Украины в ближайшее время остается маловероятной.

"Большое количество крупных государств-членов не примет слишком позитивные формулировки - не в последнюю очередь потому, что согласованной формулировке едва ли исполнится месяц, поэтому никто не готов возобновить сложную дискуссию, которую мы только что завершили", — сказал один из дипломатов ЕС.

Несколько дипломатов ЕС заявили, что формулировка в проекте декларации стала "слишком прогрессивной для некоторых более скептически настроенных государств-членов, и ожидается сопротивление со стороны Франции, Германии, Испании, Нидерландов, Португалии, Дании и Бельгии".

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в прошлом году, что могут пройти "десятилетия", прежде чем Украина сможет присоединиться к блоку, в то время как даже самые благосклонные лидеры ЕС признают, что Киеву, возможно, предстоит еще долгий путь.

Более скептически настроенные государства-члены считают ссылку на "значительный прогресс" слишком преждевременной и "предвосхищающей нормальные шаги в процессе вступления", поскольку официальной оценки прогресса Украины еще не было представлено.

Они предпочли бы придерживаться формулировок, использованных на июньском Европейском совете, и согласованного процесса, в рамках которого ожидается, что Европейская комиссия предоставит промежуточную обновленную информацию о прогрессе Украины в выполнении семи требований, установленных ЕС для начала переговоров о вступлении.

Это обновление будет поступать в дополнение к регулярной оценке, проводимой в рамках ежегодного пакета Еврокомиссии, который регулярно публикуется в октябре, где, вероятно, будут добавлены дополнительные рекомендации.

В частных беседах официальные лица ЕС, работающие над этим кейсом, отметили, что Украина добилась значительного прогресса в принятии нового закона о СМИ и продвижении ключевых кандидатур в Специализированную антикоррупционную прокуратуру страны.

"Учитывая, что это страна, находящаяся в состоянии войны, они действительно приложили огромные усилия, чтобы выполнить то, что требует от них процесс расширения", - сказал Euractiv один из чиновников ЕС, осведомленный в этом вопросе.

В то время как Украина объявила о реформе Конституционного суда и процедуре назначения судей, Венецианская комиссия по-прежнему обеспокоена полномочиями и составом консультативной группы экспертов, орган, который выбирает кандидатов в суд.

"Сохраняются пробелы в верховенстве закона и согласовании судебной системы, а также в борьбе с коррупцией, при этом некоторые реформы, вероятно, потребуют дальнейшего согласования с законодательством ЕС в дальнейшем", - добавил представитель ЕС.

С этой целью в проекте декларации саммита говорится, что "реформа Конституционного суда и процедура отбора политически независимых и квалифицированных конституционных судей остаются жизненно важными для укрепления устойчивости Украины".