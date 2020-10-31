"ЄС" подала до суду на Одеську міськраду через спробу перейменувати проспект Небесної сотні

Партії "Європейська солідарність" подала до суду на Одеську міську раду через спроби перейменувати проспект Небесної Сотні.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на прес-службу партії.

"Спробу повернути проспекту Небесної Сотні та вулиці Інглезі в Одесі попередні радянські назви, пов'язані з іменами сталінського маршала Жукова і 25-ї Чапаївської дивізії, ми вважаємо протиправною й безперспективною, оскільки вона суперечить нормам чинного законодавства. Крім того, це прояв передвиборчого популізму, що може дестабілізувати ситуацію. Тому й подано позов до суду про визнання дій суб'єкта владних повноважень протиправними", - прокоментували ситуацію в територіальному осередку "ЄС".

У позовній заяві наголошується, що "виконком міськради не уповноважений вчиняти подання про присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності, імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій, а також порушувати питання про присвоєння юридичним особам імен та святкових дат, назв і дат історичних подій".

З огляду на що, дії міськради не відповідають закону "Про присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності імен (псевдонімів), фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій".

Представник "ЄС" також акцентувала, що у відповідь на звернення до Українського інституту національної пам'яті була отримана відповідь, що зазначене перейменування буде підпадати під дію закону про декомунізацію та засудження тоталітарних режимів.

За словами керівника Південного відділу УІНП Сергія Гуцалюка, за дорученням інституту він буде на засіданні адмінсуду представником третьої особи на стороні позивача.

Нагадаємо, 16 жовтня міська історико-топонімічна комісія підтримала звернення мера Одеси і прийняла рішення про повернення попередніх назв проспекту Маршала Жукова та вулиці 25-ї Чапаєвської Дивізії.