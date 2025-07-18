ЕС начал работать над 19-м пакетом санкций против России, - МИД Эстонии

По словам Тсахкны, 18-й пакет ограничений демонстрирует, что Европа остается неутомимой и решительной.

"Европейский союз сознательно и последовательно повышает стоимость агрессии для России. Каждый евро, который Россия зарабатывает от продажи нефти, помогает финансировать ее кровопролитие в Украине. Наша цель - перекрыть эти финансовые источники", - добавил он.

Как отметил министр, РФ должна осознать, что на международной арене нет места стране, которая нарушает международное право и нападает на суверенные государства, в связи с чем ЕС не остановится, пока страну-террориста не привлекут к ответственности за развязанную войну.

Он добавил, что работа над новым пакетом санкций уже началась.

"Мы не будем довольствоваться половинчатыми мерами. Каждый новый пакет усиливает наше послание: Украина не одинока, и Россия не останется безнаказанной", - заявил министр.