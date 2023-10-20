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ЕС с начала вторжения РФ предоставил Украине 90 млрд долларов помощи, - фон дер Ляйен

Пятница 20 октября 2023 04:40
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ЕС с начала вторжения РФ предоставил Украине 90 млрд долларов помощи, - фон дер Ляйен Фото: президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Европейский Союз с начала полномасштабного вторжения РФ выделил Украине около 90 млрд долларов помощи.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление в Институте Гудзона.

"Украина победит. Но им (украинцам – ред.) нужна дальнейшая поддержка, чтобы выполнять свою работу. Европа поддержала Украину почти 90 миллиардами долларов. Европа должна сыграть центральную роль в обеспечении долгосрочной безопасности Украины. Мы должны делать это совместно с США, нашим старейшим и сильнейшим союзником", - заявила глава Еврокомиссии.

По ее словам, из предоставленных Украине 90 млрд долларов коло 27 млрд долларов приходится на поставки оружия и боеприпасов.

Финпомощь Украине от ЕС

В июне президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала выделение финансовой помощи в размере около 50 млрд евро для Украины.

Позже Совет министров по экономике и финансам рассмотрел предложения Европейской комиссии по пересмотру многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, который включает создание Украинского фонда в объеме 50 млрд евро.

Чтобы получить такое финансирование, Украина должна представить план восстановления, который должен состоять из направлений инвестирования и реформ, включая преобразования, связанные с интеграцией Украины в ЕС.

Ранее сообщалось, что 3 октября Европарламент одобрил пересмотр бюджета Евросоюза на 2021-2027 годы, которые содержит положения об образовании специального Украинского фонда в 50 млрд евро.

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